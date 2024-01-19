Путин потребовал найти имущество Российской империи за рубежом: опубликовано распоряжение

Обнародовано распоряжение президента РФ Владимира Путина о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей России, включая период времен СССР и Российской империи.

Документ, датированный 18 января 2024 года, опубликован официально.

Согласно распоряжению, этим вопросом будет заниматься Управление делами президента.

Субсидия на данные цели будет направлена в Предприятие по управлению собственностью за рубежом, являющееся частью управление делами президента России.

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Выделенные средства предназначены для покрытия расходов, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав и юридической защитой этого имущества".

Напоминаем:

После введения санкций Россия не может пользоваться своими активами за рубежом. Продолжается процесс по передаче российских активов в пользу Украины.

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В январе 2024 года страны Евросоюза приступили к реализации предложения Еврокомиссии об использовании доходов от 300 млрд долларов замороженных активов России в интересах Украины.

В декабре 2023 года администрация Байдена начала срочные переговоры со странами G7 о передаче замороженных российских активов Украине.

При этом, российские власти не видят реальных возможностей воспрепятствовать конфискации валютных резервов РФ, замороженных западными странами после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на четыре источника, приближенных к власти в Кремле.

Хотя публично чиновники грозят жесткими ответными мерами и планируют судиться, если сотни миллиардов замороженных суверенных активов будут изъяты и переданы Украине, на деле в Москве полагают, что резервы уже де-факто потеряны.

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