В РФ признали невозможность остановить конфискацию замороженных на Западе резервов

Российские власти не видят реальных возможностей воспрепятствовать конфискации 300 млрд долларов валютных резервов РФ, замороженных западными странами после полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, приближенных к власти в Кремле.

В частности, источники рассказывают о настроениях, царящих российском правительстве и Центральном банке.

По их словам, хотя публично чиновники грозят жесткими ответными мерами и планируют судиться, если сотни миллиардов замороженных суверенных активов будут изъяты и переданы Украине, на деле в Москве полагают, что резервы уже де-факто потеряны.

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"В душе все уже попрощались с резервами", — сказал один из источников Reuters.

В Москве считают, что европейские страны поддадутся давлению США, и власти РФ вряд ли смогут воспрепятствовать конфискации.

Несмотря на это, Россия в любом случае будет подавать иск.

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"Это будет обязательно. Это как бы ритуал такой. Мы не смиримся, будем бороться", - сообщил источник Reuters.

Напоминаем:

Ранее представители Кремля заявляли, что Европа столкнется с неизбежными юридическими последствиями в случае конфискации российских резервов.

По данным Bloomberg, Центробанк РФ уже нанял юристов, которые будут отстаивать его позицию в судах, и близок к соглашению с несколькими фирмами.

Кроме того, российские власти поручили экспертам изучить касающееся вопроса зарубежное законодательство и прецеденты, которые имели место в других странах, рассказывали источники агентства.