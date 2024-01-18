Гендиректор Google предупредил сотрудников о новых сокращениях в этом году

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Генеральный директтр Google Сундар Пичаи призвал сотрудников корпорации приготовиться к дальнейшим сокращениям.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на внутреннюю записку Пичаи для сотрудников.

"Начиная с 10 января, компания Google уволила более тысячи сотрудников в различных отделах, и Пичаи призвал быть готовыми к новым сокращениям", - пишет издание.

"Мы имеем амбициозные цели и будем инвестировать в наши большие приоритеты в этом году", - сказал Пичаи всем сотрудникам Google в среду во внутреннем письме. "Реальность такова, что для создания потенциала для этих инвестиций нам придется сделать трудный выбор", - добавил он.

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Пока что эти "трудные решения" включают увольнения и реорганизацию в командах Google, занимающихся аппаратным обеспечением, продажей рекламы, поиском, покупками, картами, основными инженерными разработками и YouTube.

"Эти сокращения не являются такими масштабными, как прошлогодние, и не коснутся каждой команды", - написал Пичаи, ссылаясь на то, что в прошлом году Google сократил 12 тысяч рабочих мест в это время.

"Но я знаю, что очень трудно видеть, как это влияет на коллег и команды", - признал он.

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Пичаи заявил, что нынешние сокращения касались "устранения уровней для упрощения выполнения и скорости работы в некоторых сферах".

"Многие из этих изменений уже объявлены, хотя, чтобы быть честными, некоторые команды будут продолжать принимать конкретные решения о распределении ресурсов в течение года, где это необходимо, и некоторые роли могут быть изменены", - написал он.

Представитель Google не предоставил дополнительных комментариев.

Напомним:

Американская компания Alphabet Google заявила о сокращении сотни сотрудников в нескольких командах, также компанию покинут соучредители Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман поскольку технологический гигант продолжает сокращать расходы.

Корпорация Google увольняет сотни сотрудников в своей команде по продаже рекламы, сокращения коснутся в основном команды "Large Customer Sales" (LCS).

Экономическая правда