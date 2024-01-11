Google сократит сотни должностей в нескольких командах компании

Американская компания Alphabet Google заявила о сокращении сотни сотрудников в нескольких командах, также компанию покинут соучредители Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман поскольку технологический гигант продолжает сокращать расходы.

Об этом сообщает Reuters.

Google уволит сотни людей в своем подразделении Voice Assistant, несколько сотен должностей в аппаратной команде, ответственной за Pixel, Nest и Fitbit и большинство людей в команде дополненной реальности (AR).

Также сокращение коснется сотен должностей в центральной команде инженеров поискового гиганта.

Реклама:

В 2021 году Google приобрел компанию Fitbit, занимающуюся отслеживанием здоровья и физической формы, за 2,1 миллиарда долларов, но продолжил выпускать новые версии Pixel Watch, продукта, который конкурирует с некоторыми устройствами Fitbit, а также Apple Watch.

"В течение второй половины 2023 года несколько наших команд внесли изменения, чтобы повысить эффективность и лучше работать, а также согласовать свои ресурсы с основными приоритетами продукта. Некоторые команды продолжают вносить такие организационные изменения, которые включают определенные роли устранения во всем мире", - сказал представитель Google.

Пресс-секретарь не уточнил количество ролей, на которые это влияет. Также неизвестно, сколько людей является частью программного обеспечения Google Assistant и других команд.

Реклама:

Реорганизация некоторых команд происходит в то время, когда такие компании, как Microsoft и Google, делают ставку на рост внедрения технологии генеративного искусственного интеллекта (AI) после успеха ChatGPT от OpenAI.

В январе прошлого года Alphabet объявила о планах сократить 12 000 рабочих мест, что эквивалентно 6% рабочей силы.

Напоминаем:

Стриминговый сервис Twitch сокращает 35% своего штата (около 500 сотрудников) - бизнес сервиса остается убыточным и спустя девять лет после его покупки интернет-гигантом Amazon.