Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы

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Корпорация Google увольняет сотни сотрудников в своей команде по продаже рекламы, сокращения коснутся в основном команды "Large Customer Sales" (LCS).

Об этом пишут Business Insider и Reuters.

"Этот шаг добавляет признаков того, что сокращение рабочих мест продолжится в этом году, поскольку компании стремятся внедрить программное обеспечение ИИ и автоматизацию для облегчения рабочей нагрузки.

На прошлой неделе Google заявила, что уволит несколько сотен сотрудников в своих подразделениях голосовых помощников, аппаратных командах, ответственных за Pixel, Nest и Fitbit, а также в своей команде VR", - пишет Reuters.

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Подразделение клиентских решений Google, которое обслуживает клиентов-рекламодателей среднего уровня, станет основной командой для дальнейшего роста, заявили в компании.

"Мы направляем клиентов в нужные специализированные команды продаж, чтобы удовлетворить их потребности в услугах.

В рамках этого процесса несколько сотен должностей по всему миру будут сокращены, а сотрудники, которых это коснется, смогут подать заявку на открытые вакансии в команде или в других подразделениях Google", - заявил Business Insider представитель компании Крис Паппас.

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Напомним:

Американская компания Alphabet Google заявила о сокращении сотни сотрудников в нескольких командах, также компанию покинут соучредители Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман поскольку технологический гигант продолжает сокращать расходы.

Экономическая правда