Все разделы
Укр / Рус

Google увольняет еще сотни сотрудников – теперь в команде по продаже рекламы

Среда, 17 января 2024, 13:00 - Алексей Павлыш
 
getty images

Корпорация Google увольняет сотни сотрудников в своей команде по продаже рекламы, сокращения коснутся в основном команды "Large Customer Sales" (LCS).

Об этом пишут Business Insider и Reuters.

"Этот шаг добавляет признаков того, что сокращение рабочих мест продолжится в этом году, поскольку компании стремятся внедрить программное обеспечение ИИ и автоматизацию для облегчения рабочей нагрузки.

На прошлой неделе Google заявила, что уволит несколько сотен сотрудников в своих подразделениях голосовых помощников, аппаратных командах, ответственных за Pixel, Nest и Fitbit, а также в своей команде VR", - пишет Reuters.

Реклама:

Подразделение клиентских решений Google, которое обслуживает клиентов-рекламодателей среднего уровня, станет основной командой для дальнейшего роста, заявили в компании.

"Мы направляем клиентов в нужные специализированные команды продаж, чтобы удовлетворить их потребности в услугах.

В рамках этого процесса несколько сотен должностей по всему миру будут сокращены, а сотрудники, которых это коснется, смогут подать заявку на открытые вакансии в команде или в других подразделениях Google", - заявил Business Insider представитель компании Крис Паппас.

Реклама:

Напомним:

Американская компания Alphabet Google заявила о сокращении сотни сотрудников в нескольких командах, также компанию покинут соучредители Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман поскольку технологический гигант продолжает сокращать расходы.

Экономическая правда

Google работа
Реклама:
Материалы по теме
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности 16 января 2024, 20:28
Google сократит сотни должностей в нескольких командах компании 11 января 2024, 11:37
Дело на $7 миллиардов: Google обвиняют в нарушении патентов на ИИ-технологии 9 января 2024, 18:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте