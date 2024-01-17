Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения

Следственный судья ВАКС 17 января избрал меру пресечения одному из участников преступной группировки, которая действовала во главе с бывшим председателем Фонда госимущества, бывшему первому заместителю ФГИУ в виде 9 млн грн залога.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

На подозреваемого возложили такие процессуальные обязанности, как ▫️прибувати по каждому требованию к детективу, прокурору и суду, ▫️не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; ▫️повідомляти детектива, прокурор или суд об изменении своего места жительства и места работы.

А также воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

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Срок действия обязанностей составляет до 17 марта.

Ранее ЭП писала, что речь идет о Денисе Кудине, который в феврале 2023 года стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО "Укрнафта".

До этого работал первым заместителем министра экономики Украины, перед этим был заместителем Сенниченко в ФГИУ.

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Напоминаем:

В марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 400 млн грн средств госпредприятий, среди которых АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания".

Первый эпизод - о коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству), второй - на "Объединенной горно-химической компании" (100% принадлежит государству в лице ФГИУ).

Подозреваемым инкриминировали легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен.