Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели

фото: unsplash

Количество вакансий в базе данных Государственной службы занятости на конец 2023 года составило 40 тыс единиц, что вдвое больше, чем по состоянию на конец 2022 года.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости по запросу ЭП.

"В 2023 году ситуация на рынке труда начала улучшаться, произошел рост спроса работодателей на работников. Этому способствовала адаптация предприятий к новым условиям деятельности, налаживание логистических маршрутов, энергетическая стабильность", – прокомментировали ситуацию на рынке труда в Службе занятости.

В то же время, структура вакансий в профессиональном разрезе существенно не изменилась. Профессии, которые пользовались спросом к полномасштабному вторжению, актуальны и сейчас. По сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года существенно сократился спрос в сельском хозяйстве, на строительстве, транспорте, в операциях с недвижимым имуществом, в сфере искусства, спорта и развлечений.

Реклама:

Сейчас в профессиональном разрезе больше всего вакансий представлено по следующим профессиям:

продавец, кассир;

водитель, тракторист;

уборщик;

бухгалтер;

швея;

учитель;

охранник;

сестра-медицинская;

повар;

слесарь-ремонтник, токарь, слесарь-сантехник;

электромонтер, электрогазосварщик.

По видам экономической деятельности большинство вакансий насчитывается на предприятиях перерабатывающей промышленности (18% от общего количества вакансий); в торговле (16%); в образовании (13%); в сельском хозяйстве (9%); в здравоохранении (8%); на транспорте и почтовой деятельности (7%); в государственном управлении (7%), добавили в Государственную службу занятости.

Также произошли изменения в структуре работодателей. Доля работников сферы торговли и услуг в общей численности безработных выросла с 15% (по состоянию на конец 2021 года) до 23% (по состоянию на конец 2023 года).

Реклама:

Вместе с тем доля безработных из числа бывших квалифицированных рабочих по обслуживанию оборудования и машин (например: водитель, тракторист, токарь, оператор заправочных станций) уменьшилась с 18% до 10%.

"Сейчас обострились проблемы профессионально-квалификационного дисбаланса и нехватки квалифицированных кадров. Сложнее всего сегодня найти работу представителям таких профессий: экономист, юрист, менеджер, администратор, специалист государственной службы", – отметили в Государственной службе занятости.

Читайте также: Рынок труда: каких специалистов ищут и где предлагают самые большие зарплаты

Напомним:

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.

Министерство обороны Украины совместно с Robota.ua приступили к сотрудничеству с Государственным центром занятости. Теперь предложения о работе воинские части будут размещать и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.