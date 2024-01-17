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"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов

Среда, 17 января 2024, 10:28 - Анастасия Дячкина

"Укрпочта" продолжила программу обмена ламп накаливания, внедренную в конце января прошлого года. В отделениях почтового оператора для обмена доступно около 7 млн LED-ламп.

Об этом сообщили в "Укрпочте".

"Программа по обмену ламп накаливания продолжает действовать как для физических лиц, так и для юридических лиц. Особые условия продолжают действовать для пенсионеров, ранее уже воспользовавшихся обменом. Они имеют возможность получить дополнительно к 5 LED-лампам, предъявив пенсионное удостоверение, паспорт и РНОКПП", – отметили в Укрпочте.

Заменить старые лампы могут и те жители страны, которые еще не воспользовались программой. У них есть возможность получить до 5 светодиодных ламп в областных центрах, городских и сельских отделениях "Укрпочты" по всей стране.

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Кроме того, программа в дальнейшем открыта и для юридических лиц, таких как: медицинские учреждения, школы, детские сады, поликлиники и ОСМД, которые могут получить LED-лампы, подав соответствующее заявление на портале "Дія".

"В отделениях Укрпочты, где наблюдается самый высокий спрос, запасы LED-ламп будут пополнять пока лампочки будут налицо. В случае окончания ламп или исчерпания запасов ламп нужного типа цоколя, следует обратиться в другое ближайшее отделение "Укрпочты", - сказано в сообщении. 

Почти через год с начала программы украинцы обменяли в отделениях "Укрпочты" более 33 миллионов ламп накаливания.

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Читайте также: Программа заработает с 1 февраля: как бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы

Напомним:

Программа бесплатного обмена ламп для пенсионеров была расширена. С 12 декабря в программу присоединилась Киевская область.

Укрпочта
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