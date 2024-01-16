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Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий

Вторник, 16 января 2024, 17:29 - Лия Ильченко

Россия за 2023 год вывезла из оккупированных после начала полномасштабного вторжения территорий по меньшей мере 4 млн тон зерна.

Об этом 16 января заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия продолжает удерживать первое место в мире по продаже пшеницы на глобальных рынках. Люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве такого, наверное, даже представить себе не могли", - заявил он. 

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При этом, по по словам Путина, в 2023 году только на оккупированных после полномасштабного вторжения территориях РФ собрала около 4 млн тонн зерна. 

"Там непросто посчитать по разным причинам, там статистика дорогая и т.д. Но неважно", - сказал Путин. 

При этом, как ранее сообщало российское агентство экономической информации "Прайм", Россия начала обновлять рекорды валового сбора зерна с 2022 года. 

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То есть, именно тогда, когда начались массовые кражи зерна на новых оккупированных территориях Украины.

Так, в 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн.

Второй по величине рекорд валового сбора зерна был поставлен в 2023 году.

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зерно Россия Путин
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