Россия за 2023 год вывезла из оккупированных после начала полномасштабного вторжения территорий по меньшей мере 4 млн тон зерна.

Об этом 16 января заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия продолжает удерживать первое место в мире по продаже пшеницы на глобальных рынках. Люди, которые раньше работали в сельхозпроизводстве такого, наверное, даже представить себе не могли", - заявил он.

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При этом, по по словам Путина, в 2023 году только на оккупированных после полномасштабного вторжения территориях РФ собрала около 4 млн тонн зерна.

"Там непросто посчитать по разным причинам, там статистика дорогая и т.д. Но неважно", - сказал Путин.

При этом, как ранее сообщало российское агентство экономической информации "Прайм", Россия начала обновлять рекорды валового сбора зерна с 2022 года.

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То есть, именно тогда, когда начались массовые кражи зерна на новых оккупированных территориях Украины.

Так, в 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн.

Второй по величине рекорд валового сбора зерна был поставлен в 2023 году.

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