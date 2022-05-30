Оккупанты признали, что вывозят херсонское зерно в РФ

Оккупационные власти Херсонской области заявили, что начался процесс вывоза зерна из региона в государство-агрессор РФ.

Об этом сообщает пропагандистское российское СМИ РБК со ссылкой на коллаборанта Кирилла Стремоусова, назначенного оккупантами замглавы Херсонской области.

Речь идет о прошлом урожае пшеницы, который хранился в Херсонской области.

Стремоусов говорит о начале сбора урожая озимых зерновых с 20 июня, которое тоже планируется вывозить. "Есть место, куда собирать [новый урожай], хотя, конечно, очень много зерна находится здесь", - заявил он. Оккупанты убеждают, что зерно якобы продают в РФ. Как ранее писала ЭП, российские оккупанты шантажируют украинских аграриев, покупают их продукцию за бесценок и грабят запасы зерна.

Кроме того, по словам Стремусова, оккупанты хочу вывозить семена для производства масла на местные и российские заводы.

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