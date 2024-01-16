В "Укрэнерго" оценили возможность повторного блекаута в Украине

фото: минэнерго

Гарантировать, что не будет повторного блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными.

Об этом в интервью ЭП заявил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Мы понимаем, что у нас война, агрессор накапливает ракеты. Мы видим, что идет поставка вооружения из Северной Кореи, Ирана. Гарантировать, что не будет блекаута, абсолютно невозможно, удары могут быть совершенно разными. Впрочем, если вынести риск обстрелов "за скобки", то я не вижу рисков для масштабной системной аварии", – подчеркнул Зайченко.

Он добавил, что хакерские атаки россиян на диспетчерский центр отбывают ежедневно сотнями. Однако благодаря мощной команде по киберзащите ни одной успешной атаки не было.

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В то же время, Зайченко подчеркнул, что в настоящее время в Украине растет потребление электроэнергии как со стороны промышленности, так и со стороны населения.

"Вчера (интервью записано 11 января – ЭП) у нас был очередной рекорд потребления с начала войны. Этот рекордный уровень нам удалось покрыть благодаря трем факторам. Первое – была восстановлена достаточная часть генерации. Всё, что можно было включить, мы включили.

Второе – из-за теплого декабря есть большая проточность воды по Днепру и Десне. Вчера была максимальная за всю историю для зимы выработка электроэнергии на ГЭС", – отметил главный диспетчер "Укрэнерго".

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Третий фактор, по его словам, – непогода, из-за которой 10 января было выключено более тысячи населенных пунктов, это более 600 мегаватт.

"Если бы не отключение, весь дефицит мы могли бы не покрыть", - заметил Зайченко.

Больше читайте в интервью ЭП: "Обстрелы энергосистемы точно будут, россияне готовятся". Интервью с главным диспетчером "Укрэнерго"

Напомним:

В Министерстве энергетики призывают экономить электроэнергию в пиковые часы из-за высокого потребления.