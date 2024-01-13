Минэнерго в очередной раз призывает экономить электроэнергию

В Министерстве энергетики призывают экономить электроэнергию в пиковые часы, из-за высокого потребления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В энергосистеме Украины не наблюдают дефицита, при этом, как отмечается, потребление держится на высоком уровне, что вынуждает к экономии.

Как отмечают в Минэнерго, очень важным является уменьшение нагрузки на энергосистему в пиковые часы потребления (в выходные дни - с 10 до 12 часов и с 18 до 20 часов).

Реклама:

Генерации электроэнергии достаточно для покрытия потребительских нужд, при этом, за сутки планируется импорт электроэнергии из Румынии, Молдовы и Словакии объемом 7987 Мв час.

Напомним:

6 января энергетики призвали к ответственному потреблению электроэнергии и экономии.

Реклама: