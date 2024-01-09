Из-за непогоды в Украине обесточено более тысячи населенных пунктов

фото: Минэнерго

Из-за непогоды, которая не утихает в Украине, обесточены 1025 населенных пунктов. Из-за шквального ветра, обледенения линий больше всего отключений на Днепропетровщине, Одесщине, в Николаевской, Кировоградской областях.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"В Днепропетровской области без электроснабжения почти 29 тысяч потребителей в 324 населенных пунктах, в Одесской области обесточено 268 населенных пунктов, в Николаевской области – 215, в Кировоградской области – 146 населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Также есть отключение в Запорожской – 59 населенных пунктов, Херсонской (14), Черниговской (9) и Черновицкой (8) областях.

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"Аварийные бригады в пострадавших от непогоды регионах переведены на круглосуточный режим работы. Туда направляется дополнительная техника из других областей. Однако работу и передвижение усложняет гололед", – отметили в Минэнерго.

Энергетики усиленно работают, чтобы вернуть свет как можно скорее.

Напомним:

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На трассе М-13 в Одесской области остается ограниченным движение грузовиков и автобусов, а на трассе М-14 возобновляют движение.