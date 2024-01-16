В "Армию восстановления" привлекли более 80 тысяч украинцев

В правительственный проект "Армия восстановления" уже привлекли более 81 тыс украинцев, на заработную плату которым правительство направило 549 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Так, начиная с 1 октября 2022 года Государственная служба занятости выдала 81 269 направлений на выполнение общественно-полезных работ, больше всего – в Харьковской области (16 122 направления).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных есть Донецкая (10 301 направление), Полтавская (9 861), Киевская (9 795) и Черниговская (8 959) области. Всего в проект привлекли 19 регионов.

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На выплату заработной платы за участие в проекте уже направлено 549 млн грн.

Государственная служба занятости

Виды общественно нужных работ зависят от потребностей конкретного региона. Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центру занятости, который предлагает безработным, состоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срок трудового договора на период выполнения работ.

Оплата производится в соответствии с отработанным временем в размере не менее 10 650 грн в случае работы целый месяц. С 1 апреля 2024 года оплата вырастет до 12 000 грн.

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Напомним:

В Украине за время полномасштабной войны больше женщин стали занимать должности, на которые раньше устраивались мужчины.