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Кабмин повысил оплату труда в "Армии восстановления"

Пятница, 27 октября 2023, 18:55 - Алексей Павлыш
 
фото: мвд

Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления" в полтора раза - до 10 050 грн.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Так, оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн до 10 050 грн. С 1 января 2024 года она вырастет до 10 650 грн, с 1 апреля 2024 года - до 12 тыс грн.

При этом виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.

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"Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ", - пояснили в министерстве.

Чаще всего безработных привлекают к:

  • работ по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;
  • разгрузке, фасовке и доставке гуманитарной помощи;
  • предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;
  • плетение маскировочных сеток, консервирование продукции для нужд ВСУ, пошив одежды и ремонт военной амуниции;
  • помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;
  • разбора завалов, восстановления жилых домов и помещений, расчистки железнодорожных путей и автомобильных дорог, которые повреждены в результате боевых действий;
  • обустройство и укрепление блокпостов, подвальных помещений под укрытия;
  • строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;
  • работ по заготовке дров для нужд военных и населения.

Экономическая правда

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