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"Укрнафте" под управлением государства в прошлом году удалось нарастить добычу по сравнению с 2022 годом

Понедельник, 15 января 2024, 17:26 - Анастасия Жарикова

В прошлом году ПАО "Укрнафта", которое находится в управлении государством, по сравнению с 2022 годом увеличило добычу нефти и газа.

Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Корецкий.

Так, в 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 млрд кубометров газа (природного и нефтяного).

"Это дополнительно +3% и +6% соответственно к прошлогодним показателям добычи. В 2022 году компания добыла 1,37 млн тонн нефти, 1,037 млрд кубометров газа", - отметил руководитель компании.

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Согласно скорректированному плану добычи, прогнозировали добычу 1,405 млн тонн нефти с конденсатом и 1,09 млрд кубометров природного и попутного газа.

"Спасибо коллективу компании, что не просто сдержали естественное падение в полноценно военном году, но и увеличили добычу. В непростых условиях вы приложили максимум и даже больше усилий для достижения результатов", - добавил Корецкий.

В этом году компания планирует бурить новые скважины и интенсифицировать добычу, приглашать партнеров на месторождения и заменять старую советскую и российскую технику современными мировыми образцами.

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Напоминаем:

В ноябре 2022 года активы компаний "Укрнафта", ЧАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что за первый год работы под управлением государства ПАО "Укрнафта" получит 95 млрд грн дохода, что вдвое превысит среднегодовой показатель за последнее десятилетие.

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