В Японии самолет Boeing был вынужден вернуться в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе

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Самолет Boeing 737-800 японской авиакомпании All Nippon Airways вернулся в японский аэропорт Саппоро после того, как на окне кабины пилотов была обнаружена трещина

Об этом сообщает Associated Press.

Рейс 1182 авиакомпании ANA направлялся в аэропорт Тояма в центральной части Японии в субботу, но был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Читосе для ремонта.

Среди пассажиров и персонала пострадавших не было.

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Трещину обнаружили в иллюминаторе в кабине пилота. О причине пока не сообщается.

Самолет, с которым произошел инцидент, - Boeing 737-800 отличается от модели Boeing 737 Max 9, которая находится под следствием Федерального управления гражданской авиации США.

Напомним:

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Авиакомпания Alaska Airlines усилила контроль качества производства самолетов, а также инициировала проверку контроля производства Boeing.

Ранее отмечалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжает проверку самолета Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок.

6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.