В Японии самолет Boeing был вынужден вернуться в аэропорт из-за трещины в иллюминаторе
Самолет Boeing 737-800 японской авиакомпании All Nippon Airways вернулся в японский аэропорт Саппоро после того, как на окне кабины пилотов была обнаружена трещина
Об этом сообщает Associated Press.
Рейс 1182 авиакомпании ANA направлялся в аэропорт Тояма в центральной части Японии в субботу, но был вынужден вернуться в аэропорт Нью-Читосе для ремонта.
Среди пассажиров и персонала пострадавших не было.
Трещину обнаружили в иллюминаторе в кабине пилота. О причине пока не сообщается.
Самолет, с которым произошел инцидент, - Boeing 737-800 отличается от модели Boeing 737 Max 9, которая находится под следствием Федерального управления гражданской авиации США.
Напомним:
Авиакомпания Alaska Airlines усилила контроль качества производства самолетов, а также инициировала проверку контроля производства Boeing.
Ранее отмечалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжает проверку самолета Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок.
6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.