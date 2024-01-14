Alaska Airlines усиливает системы контроля качества самолетов после инцидента с Boeing 737-9 MAX 9

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Авиакомпания Alaska Airlines усилила контроль качества производства самолетов, а также инициировала проверку контроля производства Boeing.

Об этом сообщает Reuters.

Авиаперевозчик Alaska Airlines проверяет до 20 своих самолетов Boeing 737-9 MAX после инцидента с оторвавшимся люком 5 января. Компания усиливает контроль за качеством производства самолетов, а также инициирует проверку компании Boeing.

Alaska Airlines заявила, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребует от Boeing больше данных, прежде чем утвердить предложенные производителем проверки и инструкции по техническому обслуживанию, которые будут использованы для проведения окончательных проверок с целью безопасного возвращения 737 MAX 9 в эксплуатацию.

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Под более строгим надзором регулятор проведет аудит производственной линии Boeing 737 MAX 9 и поставщиков, а также рассмотрит вопрос о том, чтобы независимая организация взяла на себя от Boeing определенные аспекты сертификации безопасности новых самолетов, которые ранее возлагали на авиастроительную компанию.

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Напомним:

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Ранее отмечалось, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) продолжает проверку самолета Boeing 737 MAX 9 на неопределенный срок.

6 января авиакомпания Alaska Airlines приостановила полеты десятков самолетов Boeing 737 MAX 9 для проверки безопасности после того, как взрыв панели кабины заставил совершенно новый самолет с пассажирами совершить аварийную посадку.