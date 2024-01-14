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В PepsiCo запретили упоминать войну в рекламе 

Воскресенье, 14 января 2024, 10:00 - Экономическая правда
 
Getty Images

Компания PepsiCo в своей рекламной стратегии в Украине запретила упоминать о войне.

Об этом сообщает глобальная коалиция общественных организаций B4Ukraine.

Осенью 2023 года при поиске нового PR-агентства в Украине были поставлены требования, согласно которым были запрещены упоминания о войне в рекламной деятельности PepsiCo, а именно:

  • Упоминание о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих, ВСУ;
  • поддержка Украины, или украинской армии;
  • негативные коннотации, что создает ощущение "опасности".

При этом, PepsiCo все еще работает на рынке РФ, и платит налоги. По данным НАПК PepsiCo выплатила в российский бюджет 115 млн долл налогов. Также, компания имеет 20 тыс сотрудников и 40 тыс сельскохозяйственных работников в РФ.

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Даже несмотря на формальное прекращение продажи основного продукта компании Pepsi cola, на российских полках все еще можно приобрести этот товар благодаря так называемому "параллельному импорту".

Напомним:

21 сентября 2023 года обломки сбитой российской ракеты попали по территории завода и складских помещений компании PepsiCo в городе Вишневое Киевской области. Склад частично разрушен.

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Ранее Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американские компании PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

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