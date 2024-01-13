Украинские хакеры успешно атаковали платежный сайт одной из областных энергетических компаний России

Хакеры из IT армии Украины успешно атаковали приемную платежей "Пермэнерго" Пермского края России.

Об этом сообщает IT армия Украины на своей странице в Telegram.

Украинские хакеры остановили работу сайта и платежных шлюзов. Возможно нарушение внутренних операций "Пермэнерго".

Как отмечают в IT армии Украины, операция не повлияет на поставки электроэнергии в регионе, зато приведет к временной потере контроля над управлением энергосети, а также заставит РФ вливать дополнительные деньги на восстановление работы.

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Напомним:

Украинская хакерская группировка Blackjack, которая вероятно связана с СБУ, взломала московский интернет-провайдер "М9ком" и удалила данные.

В январе украинская хакерская группировка Kiborg выложила в открытый доступ полную клиентскую базу российского "Альфа-Банка".

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