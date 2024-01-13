Microsoft в очередной раз стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Apple

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Цены акций корпорации Microsoft в пятницу 12 января достигла отметки 2,887 трлн долл капитализации, в то же время капитализация Apple составляет 2,875 трлн долл.

Об этом сообщает Reuters.

В пятницу 12 января акции Microsoft выросли на 1%, компания достигла капитализации в 2,887 трлн долл, тогда как Apple выросла всего на 0,2%, до 2,875 трлн долл. Таким образом Microsoft стала самой дорогой корпорацией в мире.

Случаи, когда Microsoft опережали Apple по капитализации были раньше. Например, в 2021 году, из-за опасений относительно цепочек поставок, акции Apple падали, выводя Microsoft вперед. Такие случаи также были в 2018 году.

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Как отмечается, слабая позиция Apple связана с падением акций на 3% в 2024 году из-за опасений относительно спроса на смартфоны - основной источник дохода компании.

В то же время акции Microsoft выросли на 3%. Как отмечается, успех корпорации связан с лидерством в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и успешными инвестициями в "Open AI".

В 2023 году Apple выросла на 48%, тогда как MIcrosoft на 57%.

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Ситуация на рынке может измениться. Apple способна вернуть себе первенство со стабилизацией спроса, вернувшись к рекордным показателям в более чем 3 трлн долл капитализации, как это было в декабре 2023 года.

Как отмечается, по данным Группы Лондонской фондовой биржи (LSEG), аналитики в среднем ожидают, что в декабрьском квартале выручка Apple вырастет на 0,7% до $117,9 млрд. Это будет первый рост выручки в годовом исчислении за последние четыре квартала. Apple отчитывается о своих результатах 1 февраля.

При этом, аналитики ожидают, что в ближайшие недели Microsoft отчитается о 16% прибыли до $61,1 млрд, благодаря постоянному росту своего облачного бизнеса.

Напомним:

Корпорация Microsoft в январе объявила о крупнейшем изменении своих клавиатур за три десятилетия, представив, в частности, новую клавишу искусственного интеллекта.

Компания-разработчик чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT - OpenAI в декабре вела переговоры о новом раунде финансирования на сумму не менее 100 млрд долл.

как сообщалось в декабре, руководитель отдела дизайна iPhone и Apple Watch Танг Тан покидает компанию и присоединяется к дизайнерской фирме LoveFrom, которую возглавляет бывший главный дизайнер Apple Джони Айв.