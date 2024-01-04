ФОТО: Microsoft

Корпорація Microsoft оголосила про найбільшу зміну своїх клавіатур за три десятиліття, представивши, зокрема, нову клавішу штучного інтелекту.

Про це йдеться в офіційному блозі Microsoft.

Нова клавіша надаватиме доступ до Copilot - цей інструмент допомагає з пошуком, написанням електронних листів і створенням зображень за допомогою штучного інтелекту.

Клавіша буде доступна на нових комп'ютерах з Windows 11.

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Як пояснили в Microsoft, нова клавіша Copilot буде схожою за функціями до клавіші Windows. Ця зміна в клавіатурах стане трансформаційним моментом, який покращить користувацький досвід.

"Майже 30 років тому ми представили клавішу Windows на клавіатурі комп'ютера, яка дозволила людям у всьому світі взаємодіяти з Windows", - йдеться в повідомленні.

"Поява клавіші Copilot знаменує собою першу значну зміну клавіатури ПК з Windows майже за три десятиліття. Ми вважаємо, що це дозволить людям легше брати участь у трансформації штучного інтелекту. Клавіша Copilot приєднується до клавіші Windows як основна частина клавіатури ПК, і при натисканні нова клавіша викликає Copilot у Windows, щоб полегшити використання Copilot у повсякденному житті", - пояснили в Microsoft.

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Очікується, що нові клавіатури з клавішею Copilot з'являться на ринку в лютому.

Нагадуємо:

Як відомо, Microsoft є основним інвестором в OpenAI, який забезпечує можливості штучного інтелекту в Copilot.

Copilot базується на мовній моделі GPT-4 від OpenAI.