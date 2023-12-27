Джоні Айв і Сем Альтман переманили дизайнера iPhone у LoveFrom

getty images

Керівник відділу дизайну iPhone та Apple Watch Танг Тан залишає компанію та приєднується до дизайнерської фірми LoveFrom, яку очолює колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Там збирається покинути Apple у лютому 2024 року та розпочати роботу новим проєктом у сфері ШІ, який підтримується CEO OpenAI Семом Альтманом. Там працюватиме над створення пристроїв із застосуванням новітньої технології глибокого навчання.

Проєкти, над якими працює Тан, ще не завершені, але Сем Альтман, виконавчий директор OpenAI, надасть LoveFrom доступ до програмних можливостей.

Реклама:

Компанія LoveFrom, яку у 2019 році заснував Джоні Айв, вже залучила понад 20 колишніх співробітників Apple.

Нагадаємо:

Компанія-розробниця чат-боту на основі штучного інтелекту ChatGPT - OpenAI веде переговори щодо нового раунду фінансування на суму не менше 100 млрд дол.

Реклама: