Аргентина планирует увеличивать номиналы купюр после рекордной инфляции в 211%
Центральный банк Аргентины разрешит выпуск купюр номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо на фоне крупнейшей в Южной Америке инфляции.
Об этом сообщает Bloomberg.
В декабре 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 211,4%, что является более высокой инфляцией, чем у Венесуэлы. Таким образом уровень потребительских цен в Аргентине растет самыми быстрыми темпами в Южной Америке.
На фоне этого у потребителей возникают проблемы с оплатой, ведь самая большая купюра по номиналу составляет всего 2000 аргентинских песо.
Такие купюры пользуются большим спросом, но даже они не обеспечивают стабильное функционирование рынка. Цена за один доллар составляла 815 песо на момент четверга 11 января. А курс черного рынка, известный как "голубой доллар", с начала года упал до 1150 песо за доллар США.
Хотя большая часть аргентинцев начали использовать доллар в качестве валюты для повседневных транзакций, покупать его очень дорого, а песо все еще нужен для оплаты повседневных услуг, таких как поход в магазин, рестораны и кафе.
Поэтому увеличение номиналов валют должно облегчить проблемы, появившиеся со стремительным ростом цен.
Напомним:
После девальвации песо на более чем 50% в декабре аргентинские потребители пережили тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.
В марте 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг тридцатилетнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года, страна находится на пятом уровне по темпам инфляции в мире.