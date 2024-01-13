Аргентина планирует увеличивать номиналы купюр после рекордной инфляции в 211%

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Центральный банк Аргентины разрешит выпуск купюр номиналом 10 тысяч и 20 тысяч песо на фоне крупнейшей в Южной Америке инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg.

В декабре 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг 211,4%, что является более высокой инфляцией, чем у Венесуэлы. Таким образом уровень потребительских цен в Аргентине растет самыми быстрыми темпами в Южной Америке.

На фоне этого у потребителей возникают проблемы с оплатой, ведь самая большая купюра по номиналу составляет всего 2000 аргентинских песо.

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Такие купюры пользуются большим спросом, но даже они не обеспечивают стабильное функционирование рынка. Цена за один доллар составляла 815 песо на момент четверга 11 января. А курс черного рынка, известный как "голубой доллар", с начала года упал до 1150 песо за доллар США.

Хотя большая часть аргентинцев начали использовать доллар в качестве валюты для повседневных транзакций, покупать его очень дорого, а песо все еще нужен для оплаты повседневных услуг, таких как поход в магазин, рестораны и кафе.

Поэтому увеличение номиналов валют должно облегчить проблемы, появившиеся со стремительным ростом цен.

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Напомним:

После девальвации песо на более чем 50% в декабре аргентинские потребители пережили тяжелый удар инфляции перед новогодними праздниками.

В марте 2023 года годовой уровень инфляции в Аргентине достиг тридцатилетнего максимума и превысил 100% впервые с 1991 года, страна находится на пятом уровне по темпам инфляции в мире.