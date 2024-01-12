В НКРЭКУ объяснили, почему пришлось отменять мораторий на взыскание долгов за ЖКУ

Население значительно ухудшило свои расчеты за жилищно-коммунальные тарифы, причем долги растут преимущественно из-за домохозяйств, которые не являются получателями субсидий, а следовательно, являются платежеспособными.

Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский.

"Основная причина отмены моратория - и мы это видим по цифрам - это рост задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения за потребленную электроэнергию увеличился на 41% относительно довоенного времени", - сказал он.

Ущаповский подчеркнул, что отмечается тенденция, когда домохозяйства, которые имеют субсидию, платят практически 100-процентно.

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"К сожалению, люди, которые имеют возможность сегодня платить жилищно-коммунальные тарифы, учитывая мораторий очень серьезно ухудшили платежную дисциплину. Поэтому эта мера (отмена моратория, - ред.) позволит улучшить эту платежную дисциплину", - отметил глава НКРЭКУ.

По его словам, это является необходимым шагом, который должен значительно повысить уровень платежной дисциплины.

"Для нормального функционирования энергосистемы Украины крайне необходимы необходимые ресурсы и поэтому это была вынужденная такая мера", - сказал Ущаповский, отвечая на вопрос, зачем правительство сняло мораторий на отключение потребителей за долги.

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Напоминаем:

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Это стало известно из обнародованного на "Правительственном портале" постановления Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405.

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет продолжать действовать только на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия, говорится в документе.

Для остальных потребителей коммунальных услуг, согласно постановлению, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также восстановлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

При этом, столичная компания-энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников от электроэнергии с 29 января.