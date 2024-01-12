Биржевые фонды биткойнов в первый день торгов продали акций на 4,6 миллиарда долларов

Биржевые фонды (ETF) биткойнов, зарегистрированные в США, в первый день торгов 11 января продали акции на сумму 4,6 миллиарда долларов, поскольку инвесторы стали использовать знаковые продукты, одобренные регулятором ценных бумаг США в среду.

Об этом свидетельствуют данные LSEG, передает Reuters.

Одиннадцать спотовых биткойн-ETF, в частности BlackRock iShares Bitcoin Trust, Grayscale Bitcoin Trust и ARK 21Shares Bitcoin ETF, среди прочих начали торговать в четверг утром, положив начало жесткой конкуренции процент рынка.

Данные LSEG показали, что в объемах торгов доминировали Grayscale, BlackRock и Fidelity.

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Некоторые руководители назвали биткойн инвестицией с высоким риском, а Vanguard, крупнейший поставщик взаимных фондов, заявил, что не планирует делать новую партию спотовых биткойн-ETF доступной на своей платформе для своих клиентов-брокеров.

Ранее SEC отклонила все спотовые биткойны ETF из соображений защиты инвесторов. Глава SEC Гарри Генслер заявил в заявлении в среду, что одобрение не является поддержкой биткойна, назвав его "спекулятивным, нестабильным активом".

Запуск ETF поднял цену биткоина до самого высокого уровня с декабря 2021 года. В последний раз он вырос на 0,77% до 46 303 долларов США, тогда как цена эфира, второй по величине криптовалюты, выросла на 2,79% до 2597,95 долларов США.

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Напоминаем:

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биржевые фонды биткойнов для стимулирования сторонников криптовалюты.

Вечером 9 января неизвестные взломали учетную запись Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соцсети Х и выложили фейковое сообщение об одобрении биржевых фондов для биткойна.

Цена биткойна подскочила примерно до 48 тыс долларов, а через минуту упала ниже 45 тыс долларов. В последний раз он снизился на 3,15% до 45 513 долларов после того, как SEC удалила и опровергла информацию.