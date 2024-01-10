Крупнейший импортер российской нефти - Индия, сократила закупки нефти у России и готова полностью заменить ее на нефть из Саудовской Аравии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии — Bharat Petroleum и крупнейший в стране Indian Oil — уже сейчас рассматривают возможность приобрести у саудовской Saudi Aramco по 1 млн барр. нефти.

Отмечается, что российская нефть создает Индии все больше проблем и больше не является такой привлекательной.

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В частности, покупка российской легкой малосернистой нефти "Сокол" сопряжена с проблемами при попытках провести платеж, рассказал один из собеседников агентства.

Кроме того, Индия уже сократила закупки нефти у России в связи с непривлекательными скидками.

В итоге, Indian Oil стремится закупать больше топлива из Саудовской Аравии и Западной Африки.

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Тем более, Саудовская Аравия в январе снизила цены до самого низкого уровня за 27 месяцев, и крупнейший индийский НПЗ заинтересовался дополнительным заказом.

В частности, в начале года Saudi Aramco снизила цены на февральские поставки нефти своей ключевой марки Arab Light во всех регионах на фоне снижения спроса. В случае с Азией цены упали на $1,5–2 за баррель.

Напоминаем:

Индия — третий по величине импортер и потребитель нефти в мире.

После введения международных санкций Россия стала крупнейшим нефтяным поставщиком в эту страну, оттеснив Ирак и Саудовскую Аравию.

Российская нефть экспортируется в Индию со скидкой.

При этом, расчеты производятся в рупиях, которые не устраивают Россию. РФ не может найти замену доллару при продаже нефти в Индию, но и торговлю за рупии считает бессмысленной. В РФ поняли, что получение дохода в неконвертируемой валюте с небольшой стоимостью за пределами Индии не имеет смысла.

В итоге, уже в декабре Россия экспортировала в Индию наименьшее количество нефти за 2023 год.