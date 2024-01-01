В декабре Россия экспортировала в Индию наименьшее количество нефти за 2023 год из-за санкций

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Импорт сырой нефти в Индию от ее крупнейшего поставщика России в декабре упал до самого низкого уровня с января 2023 года, поскольку шесть танкеров, перевозивших нефть сорта "Сокол", не смогли доставить ее из-за проблем с оплатой на фоне ужесточения санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным мониторинговой компании "Kpler", после роста до рекордных 2,15 млн баррелей в сутки в мае импорт нефти из России колебался в сторону снижения, испытав резкое падение в ноябре-декабре.

В "Kpler" говорят, что индийские нефтяные переработчики, которые покупали в среднем 140 000 баррелей в сутки "Сокола" в 2023 году, не смогли получить ни одного такого груза в сентябре. ООО "Сахалин-1", которое добывает нефть на дальнем востоке России, не смогло открыть банковский счет в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы покупатели могли платить в дирхамах, как было договорено.

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Из шести танкеров, простаивающих у побережья Индии, два указали, что могут изменить маршрут в Китай.

Несмотря на блокировку, торговля нефтью сорта "Сокол" между Россией и Индией, вероятно, продолжится, поскольку три дополнительные операции по перевалке грузов сорта "Сокол" с судна на судно и три новых груза - "НС Антарктика", "Ягуар" и "Восточный проспект" теперь указывают Индию как пункт назначения.

По данным "Kpler", за весь 2023 год импорт нефти из России в Индию более чем удвоился до 1,79 млн баррелей в день, в то время как импорт из Ирака, второго по величине поставщика, сократился на 11% до 908 000 баррелей в день.

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Напомним:

В ноябре Россия не могла найти замену доллару при продаже нефти в Индию, но и торговлю за рупии считала бессмысленной.

Экспортная выручка России от ископаемых видов топлива за октябрь стала второй крупнейшей в 2023 году, с заметным ростом морских и трубопроводных поставок сырой нефти. Половину нефтепродуктов перевозили "теневые" танкеры, которые не подпадают под действие политики ограничения цен.