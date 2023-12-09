Китай испытывает наибольшее дефляционное давление с 2020 года

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Китайская экономика испытывает наибольшее дефляционное давление за последние 3 года, а слабый внутренний спрос ставит под сомнение экономическое восстановление в 2024 году.

Об этом сообщает Reuters.

Индекс потребительских цен упал на 0,5% по сравнению с прошлым годом, и даже с октябрем 2023 года. Как сообщается, давление падения цен продолжится в начале 2024 года.

"Это оказалось глубже, чем средний прогноз в опросе Reuters, который предусматривал снижение на 0,1% как в годовом, так и в месячном исчислении. Снижение индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении было самым стремительным с ноября 2020 года. Эти цифры добавляются к недавним смешанным данным о торговле", - говорится в сообщении.

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Говоря о причинах, главный экономист Jones Lang Lasalle, Брюс Панг, называет: падение мировых цен на энергоносители, угасание зимнего туристического бума и критический избыток предложения.

Несмотря на неутешительные оценки, представители китайских властей положительно оценивают угрозы для экономики. Председатель центрального банка Китая, Пан Гонгшенг заявил, что инфляция должна "пойти вверх", а руководительница министерства экономики Китая отметила, что риски являются "контролируемыми".

Как ожидается, власти Китая будут стимулировать внутренний спрос и пытаться ускорить экономическое восстановление, об этом отмечают государственные СМИ, цитируя политбюро Коммунистической партии Китая.

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Напомним:

Доходность долгосрочных гособлигаций Китая опустилась до минимума за последние 15 лет после решения Moody's ухудшить прогноз по кредитному рейтингу страны.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз кредитного рейтинга Китая со "стабильного" на "негативный" - такое решение подчеркивает растущую глобальную обеспокоенность по поводу уровня долга во второй крупнейшей экономике мира.