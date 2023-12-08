Прибутковість держоблігацій Китаю опустилась до мінімуму за 15 років

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Прибутковість довгострокових держоблігацій Китаю опустилася до мінімуму за останні 15 років після рішення Moody's погіршити прогноз за кредитним рейтингом країни.

Про це пише Bloomberg.

Аукціон довгострокових державних облігацій у Китаї відбувся в п'ятницю, 8 грудня.

Так, середня прибутковість 30-річних держоблігацій, проданих китайським Мінфіном, становила 2,9406%. Це найнижчий показник щонайменше з 2007 року, підкреслює агентство. Сума випуску досягла 23 млрд юанів (3,2 млрд дол), як і в попередньому випуску.

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"Результати п'ятничного аукціону показують, що внутрішні інвестори продовжують займати позитивну позицію щодо боргу Китаю навіть після того, як цього тижня рейтингове агентство оголосило негативний прогноз для другої за величиною економіки світу", - додає Bloomberg.

Граничне співвідношення попиту до покриття склало 1,04, що є найнижчим показником за останній рік. Сума емісії досягла 23 мільярдів юанів (3,2 мільярда доларів США), як і попередня партія.

"Попит страховиків на довгострокові облігації все ще залишається дуже високим, оскільки вони мають потреби в розподілі активів", - сказав аналітик з питань цінних паперів з фіксованою прибутковістю в Huachuang Securities Co Чжоу Гуаннань. Брокерська компанія очікує, що попит з боку страховиків залишатиметься високим.

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Нагадаємо:

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз кредитного рейтингу Китаю зі "стабільного" на "негативний" - таке рішення підкреслює зростаючу глобальну стурбованість з приводу рівня боргу в другій найбільшій економіці світу.

Економічна правда