Moody's погіршило прогноз кредитного рейтингу Китаю: причини

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Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service змінило прогноз кредитного рейтингу Китаю зі "стабільного" на "негативний" - таке рішення підкреслює зростаючу глобальну стурбованість з приводу рівня боргу в другій найбільшій економіці світу.

Про це пише Bloomberg.

Moody's при цьому зберегло довгостроковий рейтинг суверенних облігацій країни на рівні А1.

Водночас зростання ВВП Китаю у 2024-2025 роках прогнозується в районі 4%. Надалі агентство очікує, що у 2026-2030 роках темпи зростання китайської економіки сповільняться в середньому до 3,8%.

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У Moody's пояснили, що рішення про зміну прогнозу пов'язане з тим, що фінансові стимули з боку влади Китаю для підтримки місцевих органів влади, а також зростаючий спад у сфері нерухомості створюють ризики для економіки.

Влада Китаю у відповідь на рішення Moody's заявила, що розчарована ним і що, на їхню думку, економіка країни "буде дуже стійкою і має великий потенціал", додає Bloomberg. Китайський Мінфін заявив, що наслідки спаду у сфері нерухомості перебувають під контролем.

Востаннє Moody's знижувало кредитний рейтинг Китаю 2017 року: з Аа3 до А1. Тоді агентство пояснило це ймовірністю істотного зростання боргу в масштабах всієї економіки і його можливим впливом на державний бюджет. Це було перше зниження рейтингу боргу Китаю з 1989 року.

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Економічна правда