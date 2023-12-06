Россия увеличила доходы от продажи нефти, несмотря на западные санкции

Месячные доходы России от нефти в этом году больше, чем до вторжения, что является свидетельством неэффективности санкционной политики стран Запада.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Официальные таможенные данные Индии показывают, что цена, уплаченная за российскую нефть, в среднем составила 72 доллара за баррель в этом году. Это на 12 долларов больше, чем цены, задекларированные ограничения экспорта России", - говорится в статье.

Санкционная политика установления потолка для цен на российскую нефть побудила рост так называемого "теневого флота", который стал альтернативой для покупки российской нефти в обход санкций.

Реклама:

В этом году около 45% российского экспорта нефти осуществлялся через теневые схемы, что закрепило этот метод как эффективный до того момента, пока страны запада не найдут эффективного противодействия.

"Поступления от налога на прибыль, чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что составляет 31% от общего объема чистых доходов бюджета страны за месяц. Это самый высокий показатель с мая 2022 года и превысил любой другой месяц за год до вторжения в Украину", - добавляют авторы.

При этом, обход санкций не проходит незаметно. Как отмечается, сейчас министерство финансов США имеет цель повысить расходы России на транспортировку нефти.

Реклама:

Напомним:

Введение "потолка цен" на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель могло нанести существенный удар по российской военной экономике, но эффективными эти ограничения были только в начале их введения.

Читайте также: Санкции против российской нефти рассыпаются. Что будет делать запад?