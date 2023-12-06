Суд оставил Насирова под стражей

фото: укринформ

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-главы ГФС Украины Романа Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 120,78 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

Это решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним:

Реклама:

Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная 16 мая уменьшила залог бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с 523 млн до 107 млн гривен.