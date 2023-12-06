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Суд оставил Насирова под стражей

Среда, 6 декабря 2023, 18:49 - Алексей Павлыш
 
фото: укринформ

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-главы ГФС Украины Романа Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 120,78 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АП ВАКС.

Это решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним:

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Дело о 21 млн евро и 5,5 млн долл (всего более 722 млн грн) взятки для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника направили в суд.

Следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная 16 мая уменьшила залог бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову с 523 млн до 107 млн гривен.

Сообщалось, что Высший антикоррупционный суд заочно арестовал владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка по делу о предоставлении взятки экспредседателю ГФС Насирову и его советнику.

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В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.

Бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Впоследствии сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Экономическая правда

суд Насыров
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