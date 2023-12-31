Мировой рынок полупроводников вырастет до рекордных 588 миллиардов долларов в 2024 году

Ожидается, что мировой рынок полупроводников вырастет на 13,1% в 2024 году до рекордных $588,36 млрд после падения в этом году благодаря растущему спросу на микросхемы.

Об этом сообщает Kyodo News.

Как отмечается, если прогноз оправдается, то в 2022 году объем рынка в денежном эквиваленте превысит предыдущий рекорд в 574,08 миллиарда долларов США. В 2023 году ожидается сокращение рынка на 9,4% до $520,13 млрд из-за более слабого спроса на чипы памяти.

Оптимистичный прогноз связан с тем, что в отрасли начали появляться признаки восстановления спроса благодаря широкому использованию генеративного ИИ.

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Американский гигант по производству микросхем Intel Corp. заявил в октябре, что, вероятно, сообщит о своем первом за два года росте доходов до конца года. Фирмы-конкуренты Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. также прогнозируют лучшие прибыли в этот период.

В региональном разрезе наибольший рост в 2024 году ожидается в Северной и Южной Америке, где прогнозируется увеличение на 22,3%. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где многие компании имеют свои производственные площадки для смартфонов и ПК, по прогнозам, вырастет на 12,0 процентов. Японский оценивают всего в 4,4%.

Напомним:

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Полупроводниковые гиганты - TSMC, Samsung и Intel - стремятся создать так называемые 2-нанометровые процессорные чипы, которые станут основой следующего поколения смартфонов, центров обработки данных и искусственного интеллекта.

Корпорация Intel в ноябре отложила запланированные инвестиции во Вьетнам, которые могли бы почти удвоить деятельность производителя микросхем в этой стране.