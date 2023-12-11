TSMC, Samsung й Intel борються за першість у створенні передових чипів – FT

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Напівпровідникові гіганти - TSMC, Samsung та Intel - прагнуть створити так звані 2-нанометрові процесорні чипи, які стануть основою наступного покоління смартфонів, центрів обробки даних і штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

При цьому тайванська TSMC залишається фаворитом аналітиків у збереженні своєї глобальної першості в цьому секторі, але Samsung Electronics та Intel намагаються скоротити розрив.

"Будь-яка компанія, яка відкриє технологічну перевагу в наступному поколінні передових напівпровідників, матиме всі шанси домінувати в галузі, яка минулого року принесла понад 500 мільярдів доларів світових продажів мікросхем. Прогнозується, що цей показник зростатиме й надалі через сплеск попиту на мікросхеми для центрів обробки даних, які забезпечують роботу сервісів штучного інтелекту", - пише газета.

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TSMC, яка домінує на світовому ринку процесорів, вже продемонструвала результати технологічних випробувань своїх "N2" - 2-нанометрових прототипів деяким з найбільших клієнтів, включаючи Apple і Nvidia, розповіли виданню ознайомлені співрозмовники.

Натомість двоє джерел, наближених до Samsung, заявили, що компанія пропонує дешевші версії своїх останніх 2-нанометрових прототипів, намагаючись привернути інтерес великих клієнтів, включаючи Nvidia.

"Samsung розглядає 2-нанометри як технологічний процес, що змінює правила гри", - сказав аналітик американського хедж-фонду Dalton Investments Джеймс Лім. "Але ринок все ще сумнівається, що вона зможе здійснити міграцію краще, ніж TSMC", - визнав він.

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Колишній лідер ринку Intel також зробив сміливі заяви про випуск наступного покоління чипів до кінця наступного року.

Це може повернути компанії перевагу перед азійськими конкурентами, але сумніви щодо ефективності продукції американської компанії залишаються, додає FT.

TSMC, яка заявила, що масове виробництво чіпів N2 розпочнеться у 2025 році, зазвичай спочатку запускає мобільну версію, а її головним замовником є Apple. Версії для ПК, а потім і високопродуктивні обчислювальні чипи, розраховані на більш високі енергетичні навантаження, з'являться пізніше.

TSMC повідомила Financial Times, що розробка технології N2 "просувається добре і йде в ногу з планом серійного виробництва в 2025 році, і коли вона буде впроваджена, це буде найсучасніша напівпровідникова технологія в галузі як за щільністю, так і за енергоефективністю".

Економічна правда