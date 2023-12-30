В енергосистемі немає дефіциту, резервів потужностей достатньо
В Енергосистемі України немає дефіциту електроенергії, а в резерві знаходяться потужності ГАЕС та двох теплоблоків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики на сайті Уряду.
Енергосистема збалансована. Як зазначається, у резерві є 2 блоки ТЕС та потужності ГАЕС. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.
В аварійний ремонт протягом доби виходили два блоки ТЕС. Один з них уже повернуто до роботи.
Імпорт електроенергії за добу здійснювався в обсязі 13859 МВт год. Як і раніше, експорту електроенергії не відбувається.
Нагадаємо:
24 грудня в Донецькій області внаслідок бойових дій було аварійно відключено один з блоків ТЕС, пошкоджено лінію потужністю 330 кВ НЕК "Укренерго".
22 грудня через негоду було знеструмлено 397 населених пунктів в Донецькій, Закарпатській, Львівській, Волинській і Харківській областях.