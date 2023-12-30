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В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank

Суббота, 30 декабря 2023, 13:15 - Экономическая правда

Украинцы пожертвовали 27,4 млрд через monobank за 2023 год, тогда как в 2022 году эта сумма составляла 8,5 млрд.

Об этом идет речь в статистике, которую учитывал monobank на своей странице в X (Twitter).

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Согласно статистике, в 2023 году количество донатов увеличилось до 27,4 млрд, против 8,5 млрд в прошлом году. 

Количество тех кто донатит за 2023 год составляет 5,4 млн доноров, против 3 млн в 2022 году.

Увеличился также средний донат. В 2022 году он составлял 258 грн, в 2023 - 349 грн.

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Напомним:

В декабре количество средств привлеченных государственной фандрейзинговой программой United24 перешла отметку в 500 млн долл.

С января по сентябрь три крупнейших украинских фонда собрали 12,5 миллиарда гривен донатов, больше всего из них - фандрейзинговая платформа United24.

Украина война фонды
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