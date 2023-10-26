Українці з початку року задонатили найбільшим фондам 12,5 мільярда – Опендатабот

З січня по вересень три найбільші українські фонди зібрали 12,5 мільярда гривень донатів, найбільше з них – фандрейзингова платформа United24.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Найбільше донатів за перші 9 місяців року зібрала платформа United24 – 7,94 млрд грн або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів – трохи більше 3 млрд гривень – отримав фонд "Повернись живим", до фонду Сергія Притули надійшо близько 1,5 млрд гривень (12%) .

Найбільше донатів, зібраних United24, надійшло на потреби ЗСУ – 89% від загального обсягу або 7,06 млрд грн.

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Також у травні фонд розпочав збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти і науки. Протягом п’яти місяців на ці рахунки було перераховано 31 млн грн на 76 млн грн відповідно.

Опендатабот

Фонд "Повернись живим" у серпні 2023-го побив своєрідний рекорд — тоді на його рахунки надійшло пів мільярда гривень, що є найкращим показником за останні півтора роки. Більше донатів цей фонд збирав лише у перші місяці повномасштабного вторгнення.

При цьому, 281 млн гривень, або понад половину серпневих донатів, "Повернись живим" отримав за п’ять днів — з 14 по 18 серпня, коли у фонді проходив проєкт "Виявляємо - знищуємо", у рамках якого збиралися кошти на закупівлю п'яти комплексів БПЛА моделі EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

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Загалом з травня 2022 року на рахунки цього фонду, в середньому, надходило 320 млн гривень на місяць.

Опендатабот

Фонд Сергія Притули зібрав рекордну суму донатів — майже 243 млн грн — у липні. У фонді пояснили, що це пов’язано із проведенням Мегазбору на закупи українським військовим безпілотників, човнів та вантажівок. В середньому, на місяць фонд Притули збирає 170 млн грн.

Опендатабот

Нагадуємо:

Понад 100 інженерно-саперних розрахунків будуть укомплектовані обладнанням для розмінування за кошти зібрані в рамках платформи United24.

Економічна правда