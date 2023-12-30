Цены нефти упали на 10% в 2023 году

В конце 2023 года цены на нефтяные фьючерсы эталонных марок Brent и WTI упали на 10%, опустившись до минимума с 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

В последний торговый день 2023 года, 29 декабря цена нефти марки Brent составляла 77,04 долл за баррель, тогда как у компании WTI - 71, 65 долл за баррель. В обоих случаях цены упали более чем на 10% относительно 2022 года, в котором цены на нефть повышались.

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Геополитическая ситуация, и опасения относительно добычи нефти вызвали бурные торги в 2023 году, закрепив уменьшение цены в конце года.

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Добыча нефти в США несколько снизилась в октябре 2023 года, до 13,248 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ сокращает добычу примерно на 6 миллионов баррелей в сутки, что составляет около 6% мировых поставок.

Согласно опросу прогнозов 34 экономистов и аналитиков, который провело агентство Reuters, в 2024 году нефть марки Brent будет стоить в среднем $82,56, что ниже ноябрьского прогноза в $84,43, поскольку они ожидают, что слабый рост мировой экономики ограничит спрос на нефть. Поддержку ценам может оказать геополитическая напряженность.

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Эксперты сомневаются в способности стран ОПЕК придерживаться договоренностей по сокращению добычи нефти. Как прогнозируют, ОПЕК встретится с ослаблением спроса на свою нефть в первой половине 2024 года.

После уменьшения объемов добычи и выхода Анголы из организации, ОПЕК уменьшает свою долю на мировом рынке.

На мировые цены также будет влиять геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Атаки на корабли в Красном море заставили крупные компании задумываться об альтернативном Суэцкому каналу пути через всю Африку.

Напомним:

Цены на нефть стабилизировались в четверг 28 декабря после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку уменьшились опасения относительно перебоев с поставками Красным морем, даже несмотря на то, что напряженность на Ближнем Востоке продолжала расти.

Цены на нефть 13 декабря продолжали снижаться, после падения до минимумов с 27 июня.