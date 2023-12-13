Нафта здешевшала на тлі невизначеності щодо попиту

Ціни на нафту 13 грудня продовжують знижуватись, після падіння до мінімумів з 27 червня за підсумками попередньої сесії.

Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни

Вартість лютневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 73,09 дол за барель, що на 0,2% нижче, ніж на закриття попередньої сесії. 12 грудня ціна цих контрактів впала на 3,7%, до 73,24 дол за барель.

Реклама:

Ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) здешевшали на 0,2%, до 68,47 дол за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів знизилася на 3,8%, до 68,61 дол за барель.

Що впливає на ціни

Тиск на ринок чинять побоювання послаблення попиту на енергоресурси при сигналах зростання видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК+, зазначає Market Watch.

Реклама:

Ринок негативно сприйняв дані про динаміку споживчих цін у США за листопад, опубліковані напередодні. Інфляція в Штатах минулого місяця сповільнилася до 3,1% у річному вираженні з 3,2% місяцем раніше, тоді як базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, залишилася на рівні 4%.

Стійкість базової інфляції зменшує ймовірність зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у першому кварталі 2024 року, і це знову порушує питання можливості рецесії в економіці США через обмежувальну політику ЦБ, зазначає керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Економічна правда