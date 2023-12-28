Нафта стабільна: перебої з поставками через Червоне море зменшуються

reuters

Ціни на нафту стабілізувалися в четвер після різкого падіння на попередній сесії, оскільки зменшилися побоювання щодо перебоїв з постачанням Червоним морем, навіть незважаючи на те, що напруженість на Близькому Сході продовжувала зростати.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або на 0,1%, до 79,75 дол за барель до 04:24 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки WTI торгувалися на 5 центів нижче, на рівні 74,06 дол за барель. У середу ціни впали майже на 2%, оскільки великі судноплавні компанії почали повертатися в Червоне море.

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"Занепокоєння щодо судноплавства в Червоному морі зменшилось, але тривале занепокоєння щодо напруженості на Близькому Сході ускладнює подальші продажі", - сказав президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities, Хіроюкі Кікукава.

Данська судноплавна компанія Maersk заявила, що запланувала кілька десятків контейнеровозів, які пройдуть Суецьким каналом і Червоним морем протягом найближчих тижнів після того, як цього місяця вона тимчасово зупинила рух цими маршрутами після нападів єменських хуситів.

Але перспектива тривалої військової кампанії Ізраїлю в Газі і поширення конфлікту на атаки на кораблі в Червоному морі залишаються основними факторами, що впливають на ринкові настрої, додає агентство.

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Економічна правда