Правительство упростило процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей

Министерство социальной политики разработало изменения в законодательство, которые позволят упростить получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики на своем сайте.

Согласно действующему законодательству, для назначения льгот, лицо имеющее на них право должно было лично обратиться в уполномоченные органы. Это усложняло процедуру для ветеранов, находящихся на передовой.

Минсоцполитики разработало постановление, упрощающее процесс, которое было принято на заседании Кабмина 27 декабря. Экспериментальный порядок заработает через 4 месяца после принятия.

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Основные пункты:

С мая 2024 года подать заявление на назначение льгот вместо ветерана смогут члены его семьи;

вместо существующих двух отдельных можно будет подавать единое упрощенное заявление - о постановке на учет, как льготника, и о предоставлении льгот;

объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится. Часть информации Минсоцполитики и ПФУ будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов;

предусмотрена возможность подачи упрощенного заявления, кроме бумажного, также в электронной форме, в частности, средствами "Дія".

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Напомним:

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Министерство социальной политики и Всемирный банк 4 декабря подписали соглашение о начале нового проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)".

Министр социальной политики Оксана Жолнович предположила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться.