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Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго

Пятница, 29 декабря 2023, 13:35 - Экономическая правда

В НЭК "Укрэнерго" предостерегли от фейковой информации об отключении электроэнергии на праздничные дни и отметили, что ограничений электроснабжения не планируется. 

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" на своей странице в "Telegram".

Как отмечают в операторе, оснований для отключений нет. Сейчас в энергосистеме профицит, чему помогает традиционно сниженное в выходные дни потребление и плюсовая температура. 

В "Укрэнерго" считают, что фейки распространяются с целью распространения панических настроений, в пользу РФ.

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Напомним:

После массированного вражеского обстрела 29 декабря есть отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях. 

По состоянию на 27 декабря в аварийный ремонт вышли 3 блока на тепловых электростанциях, еще 2 блока были выведены в текущий ремонт.

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