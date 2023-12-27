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П'ять енергоблоків ТЕС зупинили на ремонт – "Укренерго"

Середа, 27 грудня 2023, 14:28 - Ігор Пилипів

Станом на 27 грудня в аварійний ремонт вийшли 3 блоки на теплових електростанціях, ще 2 блоки було виведено в поточний ремонт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". 

Зазначається, що попри виведення в ремонт 5 блоків ТЕС електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

В "Укренерго" повідомляють, що наразі відсутній експорт електроенергії. Натомість імпорт електроенергії здійснюється впродовж всієї доби зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 11 808 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 120 МВт.

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Крім того, внаслідок бойових дій та з інших причин без світла залишається 447 населених пунктів.

"Важка ситуація в Херсоні – через пошкодження в мережах обленерго після масованих обстрілів знеструмлено понад 90 тисяч споживачів, також є відключення в населених пунктах області.  Нові пошкодження через обстріли є в мережах обленерго в Донецькій та Харківській областях", – йдеться в повідомленні. 

У компанії наголошують на важливості ощадливого споживання електроенергії, оскільки попри теплу погоду загальний рівень споживання залишається високим.

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Нагадаємо:

Через обстріли ворога 26 грудня без електропостачання залишаються 70% абонентів Херсона.

ТЕС Укренерго електроенергія
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Економічна правда
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