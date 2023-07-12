НБУ виступає за повернення "Райффайзен Банку" у програму "5-7-9%"

Національний банк повністю підтримує позицію щодо накладення санкцій на "Райффайзен лізинг Росія", однак виступає за повернення банку "Райффайзен Україна" у програму доступних кредитів від держави під 5-7-9%.

Про це в інтерв’ю ЕП розповіла перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

"Ми повністю підтримуємо і накладені на "Райффайзен лізинг Росія" санкції, і позицію держави, яка намагається боротися за те, щоб міжнародні фінансові організації не підтримували війну. Тут ми точно на одній стороні", - зазначила вона.

Щодо програми доступного кредитування "5-7-9%" топменеджерка НБУ пояснила, що вона містить критерії до банків, які можуть бути включені в програму. Один з них – відсутність санкцій стосовно пов’язаних осіб.

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"Райффайзен лізинг Росія" є пов’язаною, сестринською структурою щодо "Райффайзен банку Україна". З цієї точки зору банк не може працювати в цій програмі.

"Однак якщо подивитися на банк "Райффайзен Україна" і оцінити, наскільки він впливає на рішення, які ухвалюють структури в Росії, то зрозуміло, що він не впливає. Якщо подивитися на роль цього банку в Україні, то вона без перебільшення значна і суттєва. Це банк з великою експертизою, який кредитував навіть після початку великої війни, не будучи державним", - додала Рожкова.

За її словами НБУ звертилась з цим питанням до Міністерства фінансів та виносили його на Раду фінансової стабільності.

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"Ми всі підтримуємо санкції, але подивімося, чи трактування пов’язаності таким чином не робить нам гірше, коли держава не може використати інструмент для підтримки власної економіки. Тому наша позиція полягає в тому, щоб все-таки переглянути критерії", - резюмувала перша заступниця голови Нацбанку.

Читайте більше в інтерв’ю: "Я б збрехала, якби сказала, що мені взагалі не страшно". Рожкова про націоналізацію банку Фрідмана, суди з Коломойським та зношені банкноти

Нагадуємо:

Український Райффайзен Банк не може видавати кредити бізнесу за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" через санкції проти російської компанії материнської групи RBI.

Економічна правда