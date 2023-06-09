Райффайзен Банк не видає кредити під 5-7-9% через санкції проти російської компанії групи RBI

Український Райффайзен Банк не може видавати кредити бізнесу за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" через санкції проти російської компанії материнської групи RBI.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Кабінет Міністрів у березні вніс зміни до постанови, що регулює програму "Доступні кредити 5-7-9%" - заборонив брати участь у ній банкам, проти яких є санкції, або якщо санкції є проти пов’язаних осіб.

Через це з програми були виключені усі банки з іноземним капіталом, які досі працюють і в Україні, і в РФ.

У травні уряд уточнив, що заборона розповсюджується лише на персональні санкції, а не на секторальні. І в програму повернулися всі банки з іноземним капіталом, окрім Райффайзен Банку.

Санкції проти російської компанії "Райффайзен-Лізинг", яка на 100% належить російському Райффайзен Банку РНБО запровадила у січні. Український Райффайзен Банк, як і російський, входить до материнської австрійської групи RBI, а тому і був виключений з програми доступного кредитування.

Як пише Forbes, формально банк бере у ній участь, але обслуговує лише старі кредити, а нові угоди укладати не може.

У Нацбанку вважають, що виключення Райффайзен Банку з програми створює передумови для надмірної та небажаної концентрації ризиків на рівні державних банків.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначає, що критерії для участі у цій держпрограмі треба допрацювати, аби держава могла підбирати надійних партнерів, вважає очільник НБУ.

"Український Райффайзен Банк – важливий учасник банківського ринку. Його капітал і потенціал повинні максимально працювати в інтересах України", – додав він.

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