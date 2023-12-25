Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо 

За выходные с 22 по 25 декабря средняя цена в Украине на бензин А-95 снизилась на 38 коп/л и составляет 51,40 грн/л, бензин А-95 премиум подешевел на 19 коп/л – до 54,58 грн/л, а дизельное горючее – на 36 коп/л, до 51,65 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На станциях "Укрнафты" бензин подешевел на 50 коп/л:

А-95 – до 49,40 грн/л,

А-95+ – до 51,40 грн/л.

Цена на ДТ в этой сети снизилась на 1 грн/л, до 49,90 грн/л.

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На 1 грн/л подешевели бензины в сети SOCAR, а ДТ – на 50 коп./л. На станциях Amic за счет праздничных акционных предложений цены на топливо снизились на 2,59-3 грн/л.

Такие сети как "БРСМ-Нефть", U.GO снизили цену на все виды горючего на 10-20 коп/л.

В то же время, цены на топливо на ОККО, WOG, UPG и KLO не изменились.

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Изменение розничных цен на АЗС с 22 по 25 декабря, грн/л:

enkorr

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Напомним:

За неделю с 1 по 8 декабря в Украине средние цены на бензин марки А-95 и дизельного горючего снизились ориентировочно на 1 гривну за литр.