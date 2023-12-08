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Цены на бензин и дизель за неделю снизились на 1 гривню

Пятница, 8 декабря 2023, 13:44 - Анастасия Жарикова
 
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За неделю с 1 по 8 декабря в Украине средние цены на бензин марки А-95 и дизельного горючего снизились ориентировочно на 1 гривню за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Так, средняя цена:

  • бензина А-95 снизилась на 91 коп/л – до 53,42 грн/л;
  • бензина А-95 премиум на 1,05 грн/л – до 56,53 грн/л;
  • дизельное топливо – на 92 коп/л – до 53,36 грн/л.

На 1 гривну за литр подешевели все виды горючего на АЗС сетей ОККО, WOG, Укрнефть, UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave.

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Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, снизила цены на топливо на 1,5 грн/л (А-95 подешевел до 52 грн/л, А-95+ — до 52, 50 грн/л, дизельное топливо – до 52 грн/л).

На станциях сети KLO все виды горючего подешевели на 1,2 грн/л: бензин А-95 – до 52,19 грн/л, бензин А-95+ – до 54,59 грн/л, ГП – до 53,09 грн/л /л.

Сеть "Укр-Петроль" снизила цены на 2 грн/л.

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Другие сети, в частности, Ovis, U.GO, Mango, Катрал, Motto и другие снизили цену на все виды топлива на 0,6-2,8 грн/л.

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

WOG

56,99

-1,00

58,99

-1,00

55,99

-1,00

Авіас

52,00

-1,50

52,50

-1,50

52,00

-1,50

Укрнафта

50,90

-1,00

52,90

-1,00

51,90

-1,00

UPG

52,90

-1,00

54,90

-1,00

51,90

-1,00

AMIC

53,47

-0,82

54,84

-0,90

53,46

-0,84

Shell

56,49

-0,30

58,89

-1,00

55,49

-1,00

SOCAR

57,99

0,00

59,99

0,00

57,99

0,00

БРСМ-Нафта

51,06

-0,39

    

50,18

-1,05

KLO

53,19

-1,20

54,59

-1,20

53,09

-1,20

U.GO

51,51

-0,86

54,45

0,00

51,66

-0,57

Автотранс

53,98

0,00

    

53,98

0,00

BVS

53,99

0,00

55,99

0,00

53,99

0,00

Chipo

51,22

-0,95

    

51,03

-1,17

Авантаж 7

49,95

0,00

    

50,55

0,00

Prime

51,50

-1,00

    

51,00

-1,00

Укр-Петроль

51,00

-2,00

    

51,00

-2,00

Рур груп

54,99

0,00

    

54,99

0,00

Mango

51,49

-0,80

    

52,49

-0,80

Ovis

53,90

-1,09

56,90

-1,09

53,90

-1,59

VST

52,50

-1,00

    

51,72

-0,68

Marshal

53,00

0,00

    

53,00

0,00

Маркет

49,89

-0,60

    

49,89

-0,60

Олас

50,50

-1,49

    

51,50

-1,00

VostokGaz

51,79

-0,70

    

51,49

-1,00

Neftek

55,99

-1,00

58,49

-1,50

55,99

-1,00

Кворум

51,48

-0,50

    

51,48

-0,50

ZOG

54,00

-1,00

    

54,00

-1,00

Катрал

52,99

-2,00

    

51,99

-2,80

Green Wave

52,50

-1,00

    

51,80

-1,00

RLS

50,00

-1,90

52,00

-1,40

48,00

-3,00

Фактор

49,50

-1,00

    

48,50

-0,50

Середня ціна в Україні

53,42

-0,91

56,53

-1,05

53,36

-0,92

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цены топливо АЗС
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