Цены на бензин и дизель за неделю снизились на 1 гривню

getty images

За неделю с 1 по 8 декабря в Украине средние цены на бензин марки А-95 и дизельного горючего снизились ориентировочно на 1 гривню за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

Так, средняя цена:

бензина А-95 снизилась на 91 коп/л – до 53,42 грн/л;

бензина А-95 премиум на 1,05 грн/л – до 56,53 грн/л;

дизельное топливо – на 92 коп/л – до 53,36 грн/л.

На 1 гривну за литр подешевели все виды горючего на АЗС сетей ОККО, WOG, Укрнефть, UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave.

Реклама:

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (ANP, Avias и т.п.), насчитывающая около 950 АЗС, снизила цены на топливо на 1,5 грн/л (А-95 подешевел до 52 грн/л, А-95+ — до 52, 50 грн/л, дизельное топливо – до 52 грн/л).

На станциях сети KLO все виды горючего подешевели на 1,2 грн/л: бензин А-95 – до 52,19 грн/л, бензин А-95+ – до 54,59 грн/л, ГП – до 53,09 грн/л /л.

Сеть "Укр-Петроль" снизила цены на 2 грн/л.

Реклама:

Другие сети, в частности, Ovis, U.GO, Mango, Катрал, Motto и другие снизили цену на все виды топлива на 0,6-2,8 грн/л.

Компанія А-95 А-95+ ДП Ціна Зм. Ціна Зм. Ціна Зм. ОККО 56,99 -1,00 58,99 -1,00 55,99 -1,00 WOG 56,99 -1,00 58,99 -1,00 55,99 -1,00 Авіас 52,00 -1,50 52,50 -1,50 52,00 -1,50 Укрнафта 50,90 -1,00 52,90 -1,00 51,90 -1,00 UPG 52,90 -1,00 54,90 -1,00 51,90 -1,00 AMIC 53,47 -0,82 54,84 -0,90 53,46 -0,84 Shell 56,49 -0,30 58,89 -1,00 55,49 -1,00 SOCAR 57,99 0,00 59,99 0,00 57,99 0,00 БРСМ-Нафта 51,06 -0,39 50,18 -1,05 KLO 53,19 -1,20 54,59 -1,20 53,09 -1,20 U.GO 51,51 -0,86 54,45 0,00 51,66 -0,57 Автотранс 53,98 0,00 53,98 0,00 BVS 53,99 0,00 55,99 0,00 53,99 0,00 Chipo 51,22 -0,95 51,03 -1,17 Авантаж 7 49,95 0,00 50,55 0,00 Prime 51,50 -1,00 51,00 -1,00 Укр-Петроль 51,00 -2,00 51,00 -2,00 Рур груп 54,99 0,00 54,99 0,00 Mango 51,49 -0,80 52,49 -0,80 Ovis 53,90 -1,09 56,90 -1,09 53,90 -1,59 VST 52,50 -1,00 51,72 -0,68 Marshal 53,00 0,00 53,00 0,00 Маркет 49,89 -0,60 49,89 -0,60 Олас 50,50 -1,49 51,50 -1,00 VostokGaz 51,79 -0,70 51,49 -1,00 Neftek 55,99 -1,00 58,49 -1,50 55,99 -1,00 Кворум 51,48 -0,50 51,48 -0,50 ZOG 54,00 -1,00 54,00 -1,00 Катрал 52,99 -2,00 51,99 -2,80 Green Wave 52,50 -1,00 51,80 -1,00 RLS 50,00 -1,90 52,00 -1,40 48,00 -3,00 Фактор 49,50 -1,00 48,50 -0,50 Середня ціна в Україні 53,42 -0,91 56,53 -1,05 53,36 -0,92

Читайте также: Цены на автомобильный газ выросли на 25%. Какая причина и что будет дальше?







