Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя  Донеччины

Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины назначен Денис Клюшников.

Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 декабря.

"Назначить Клюшникова Дениса Геннадьевича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе.

По данным СМИ, Клюшников, 1978 года рождения, с ноября 2019 года занимал должность заместителя главы Донецкой облгосадминистрации.

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В 1999 году окончил Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта, в 2006 году - Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого.

Напомним:

На минувшей неделе Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины был назначен Максим Сандыга.

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Из открытых источников известно, что Максим Сандыга - бывший коллега по Донецкой областной администрации нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.

Спустя несколько дней Президент уволил Сандыгу с должности госуполномоченного АМКУ и назначил его на другую должность - заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины-государственного уполномоченного.