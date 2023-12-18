Госуполномоченным АМКУ назначен бывший подчиненный Павла Кириленко по Донецкой ОГА

Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины назначен Максим Сандыга - бывший коллега по работе в Донецкой области нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.

Указ президента о назначении уполномоченного АМКУ датирован 18 декабря 2023 года.

"Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе.

Из открытых источников известно, что Максим Сандыга - бывший коллега по Донецкой областной администрации нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.

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Именно Кириленко назначил Сандыгу на должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO). Эту должность Сандыга занимал до сегодняшнего дня.

До встречи с Кириленко Сандыга имел достаточно разношерстную профессиональную биографию:

В 2001 - работал оператором департамента производства документов ЗАО "Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий".

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В 2007 году - работал юристом ООО "Юридическая аналитика".

В 2008 - 2014 годах - работал старшим помощником прокурора Деснянского района г. Киева; прокурором отдела, старшим прокурором отдела; начальником следственного отдела прокуратуры г. Киева.

С 2014 по 2020 год - работал заместителем начальника отдела; начальником отдела процессуального руководства; следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.

С 2020 по 2021 год - работал заместителем руководителя департамента - руководителем первого отдела проверок Департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напоминаем:

Статус государственного уполномоченного АМКУ определен законом "Об Антимонопольном комитете Украины".

В частности, он имеет право рассматривать заявления и дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, проводить проверки, привлекать правоохранительные органы и т.д.

Уполномоченный АМКУ имеет право исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета в случае отсутствия первого заместителя и заместителя.

Уполномоченный АМКУ возглавляет постоянные и административные коллегии Антимонопольного комитета.

С 6 сентября 2023 года Антимонопольный комитет возглавляет бывший глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.