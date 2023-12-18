Госуполномоченным АМКУ назначен бывший подчиненный Павла Кириленко по Донецкой ОГА
Государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины назначен Максим Сандыга - бывший коллега по работе в Донецкой области нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.
Указ президента о назначении уполномоченного АМКУ датирован 18 декабря 2023 года.
"Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе.
Из открытых источников известно, что Максим Сандыга - бывший коллега по Донецкой областной администрации нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.
Именно Кириленко назначил Сандыгу на должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO). Эту должность Сандыга занимал до сегодняшнего дня.
До встречи с Кириленко Сандыга имел достаточно разношерстную профессиональную биографию:
В 2001 - работал оператором департамента производства документов ЗАО "Научно-исследовательский институт прикладных информационных технологий".
В 2007 году - работал юристом ООО "Юридическая аналитика".
В 2008 - 2014 годах - работал старшим помощником прокурора Деснянского района г. Киева; прокурором отдела, старшим прокурором отдела; начальником следственного отдела прокуратуры г. Киева.
С 2014 по 2020 год - работал заместителем начальника отдела; начальником отдела процессуального руководства; следователем и старшим следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины.
С 2020 по 2021 год - работал заместителем руководителя департамента - руководителем первого отдела проверок Департамента по вопросам соблюдения законодательства о конфликте интересов и ограничений по предотвращению коррупции Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Напоминаем:
Статус государственного уполномоченного АМКУ определен законом "Об Антимонопольном комитете Украины".
В частности, он имеет право рассматривать заявления и дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, проводить проверки, привлекать правоохранительные органы и т.д.
Уполномоченный АМКУ имеет право исполнять обязанности председателя Антимонопольного комитета в случае отсутствия первого заместителя и заместителя.
Уполномоченный АМКУ возглавляет постоянные и административные коллегии Антимонопольного комитета.
С 6 сентября 2023 года Антимонопольный комитет возглавляет бывший глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.